Prostituta-trans | scandalo a luci rosse | ecco chi sono i miei clienti VIP

Leggi su chenews

(Di lunedì 5 luglio 2021) Un terremoto asta per invadere l’Italia. Laha deciso di svelare chi è che l’ha pagata per stare con lei.(AdobeStock)Alla vigilia degli 80 anni,lla Bianchi, ladi 79 anni, ha deciso di raccontare al giornalista del quotidiano “Libero” chi è che pagava e paga per stare con lei. Un racconto che parte dalle origini, da quando è nata “Princesa”, una sorta di associazione/sindacato per le prostitutegender, fondata dalla stessa Bianchi negli anni Settanta. ...