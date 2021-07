Conflitto d’interessi per gli avvocati? Davigo lo tema a proposito dei suoi ex colleghi… (Di lunedì 5 luglio 2021) Nei Consigli giudiziari, secondo l’ex pm del Pool, i difensori non dovrebbero esprimersi sulle promozioni delle toghe perché altrimenti si creerebbero circuiti clientelari. Strano che un rischio simile non venga denunciato per i pm che, nei “mini Csm” distrettuali, si trovano a votare sulla carriera dei gip Errare è umano ma perseverare è diabolico. Piercamillo Davigo, che non perde occasione che non perde occasione di proporre tesi davvero poco condivisibili sull’avvocatura, dedica l’ultima perla di saggezza al referendum che vorrebbe assegnare il diritto di voto anche ai membri cosiddetti laici dei Consigli giudiziari, cioè ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) Nei Consigli giudiziari, secondo l’ex pm del Pool, i difensori non dovrebbero esprimersi sulle promozioni delle toghe perché altrimenti si creerebbero circuiti clientelari. Strano che un rischio simile non venga denunciato per i pm che, nei “mini Csm” distrettuali, si trovano a votare sulla carriera dei gip Errare è umano ma perseverare è diabolico. Piercamillo, che non perde occasione che non perde occasione di proporre tesi davvero poco condivisibili sull’avvocatura, dedica l’ultima perla di saggezza al referendum che vorrebbe assegnare il diritto di voto anche ai membri cosiddetti laici dei Consigli giudiziari, cioè ...

