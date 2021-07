Blitz contro il mandamento di Partinico | 81 arresti C’è anche una pentita

(Di lunedì 5 luglio 2021) In undella Ddaildioltre 80 persone sono state arrestate: tra queste,un’ex collaboratrice di giustizia appartenente al clan Vitale. Credit: Salvatore Laporta/Getty ImagesGlisono 81, di cui 63 in carcere e 18 ai domiciliari. Il bilancio dell’operazione denominata “Gordio”, diretta dalla Dda di Palermo ed eseguita dal Comando provinciale dei carabinieri di Palermo alle prime ore di oggi, lunedì 5 giugno, ha colpito duramente ilmafioso di. Le accuse nei confronti degli indagati ...

Anche la Sardegna risulta coinvolta nel maxiscattato questa mattina in tutta Italia che ha portato all'esecuzione di 85 misure di custodia ... ma anche di reati in materia di armi ela ......cittadino si rivolge a lui tramite un altro mafioso per chiedergli di prendere provvedimenti... Altro personaggio coinvolto nel, condotto dalla Dia e dai Carabinieri, è Michele Vitale, ...L'operazione, denominata 'Gordio' è stata effettuata con il supporto di unità cinofile, del nucleo elicotteri e dello squadrone cacciatori di Sicilia, ha riguardato le province di Palermo, Trapani, La ...