Un ex consigliere comunale di Olbia rinviato a giudizio per corruzione

Ultime Notizie dalla rete : consigliere comunale Un ex consigliere comunale di Olbia rinviato a giudizio per corruzione L'ex consigliere di Olbia a giudizio. È stato rinviato a giudizio per corruzione Giorgio Spano, ex consigliere comunale di Olbia . Con lui ci sono anche due esponenti dello storico gruppo immobiliare Bonifaci, Roberto Capobianchi, Giuseppe Costa e, poi, Marcello Gaspari . I quattro sono stati ...

In fiamme balle di fieno destinate ad azienda agricola ... accatastate su un fondo, di proprietà di un sessantenne, commerciante, in attesa di essere prelevate da un'azienda, di proprietà del figlio, un imprenditore agricolo, e consigliere comunale. Il rogo ...

Morto ex consigliere comunale di Gatteo il Resto del Carlino Millaci: “In bocca al lupo alla campionessa di triathlon Maria Casciotti” "In bocca al lupo alla campionessa anziate di triathlon Maria Casciotti, reduce da importanti successi a livello nazionale, che l'11 luglio sarà impegnata ...

Il sindaco di Taormina: “Entro 20 giorni dichiareremo il dissesto” TAORMINA - "Mi rivolgo ai cittadini per dare un annuncio importante e non bello. Il Comune di Taormina, nell'arco dei prossimi 20 o 30 giorni, dovrà dichiarare il dissesto finanziario".

L'ex consigliere di Olbia a giudizio. È stato rinviato a giudizio per corruzione Giorgio Spano, ex consigliere comunale di Olbia . Con lui ci sono anche due esponenti dello storico gruppo immobiliare Bonifaci, Roberto Capobianchi, Giuseppe Costa e, poi, Marcello Gaspari . I quattro sono stati ...