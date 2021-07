Mannion come un elfo irlandese, Fontecchio Super Saiyan: i tifosi italiani impazziscono (Di domenica 4 luglio 2021) Superando la Serbia a Belgrado nella finale del torneo preolimpico, l'Italia si è conquistata un posto ai Giochi olimpici di Tokyo: ecco le reazioni dei tifosi sui social. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 4 luglio 2021)ando la Serbia a Belgrado nella finale del torneo preolimpico, l'Italia si è conquistata un posto ai Giochi olimpici di Tokyo: ecco le reazioni deisui social.

Advertising

Matte_Schiavon : @fabio_dt @AscaniTobia @liberalunicorno @scuccimatte Io andrei: Mannion - Pajola Belinelli - Tonut Fontecchio - Dat… - GioFalcone2018 : RT @elmetiu81: Ecco come vedo io Meo Sacchetti e Nico Mannion #PreOlimpicoTipo #otazzurri - ReTwitStorm_ita : RT @Mikazero: La rivalsa di #Fontecchio e #Polonara La gara dell'MVP Stefano #Tonut La sicurezza di aver trovato per dieci anni due fenomen… - AleCrisa86 : Per chi ha visto l’Italbasket. Come ha giocato Mannion? - civones : RT @elmetiu81: Ecco come vedo io Meo Sacchetti e Nico Mannion #PreOlimpicoTipo #otazzurri -