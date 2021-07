La Lazio di Sarri beffa il Napoli | ha Toma Basic in pugno

(Di domenica 4 luglio 2021) Calciomercato, sfumapronto ad accettare l’offerta della. Mauriziocerca rinforzi per la sua squadra ed il club di Lotito si è fiondato suche veniva seguito molto da vicino anche dal. ll giocatore del Bordeaux rappresenta un’ottima opportunità, anche dal punto di vista economico, dato che il suo contratto è in scadenza nel 2022. Gli azzurri hanno tentennato, anche perché vogliono vendere prima di acquistare e questo ha fatto fare enormi passi avanti allaper. Secondo Gazzetta dello ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Hysaj alla #Lazio: accordo quinquennale (o 4+1). ??? la prossima settimana per metterlo subito a disposizione di #Sarri - TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio, Hysaj ora è a un passo: pronto un contratto quadriennale agli ordini di Sarri - ManuBaio : #Lazio-#FelipeAnderson ieri nuovo contatto con l'entourage del brasiliano. Piace a Sarri, si tratta un titolo defin… - Carlosk1100011 : RT @mirkonicolino: (#IlTempo) Federico #Bernardeschi è tra i giocatori in bilico nella nuova #Juventus di #Allegri. La #Lazio monitora la s… - infoitsport : Bernardeschi Lazio, l'esterno possibile obiettivo di Sarri. I dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri

Calciomercato - Elseid Hysaj è a un passo dalla. Come raccolto da TMW, il laterale albanese - svincolatosi dal Napoli lo scorso 1° luglio - ...riabbracciare così il suo mentore Maurizioin ...1 Maurizio, tra i papabili acquisti sul mercato della sua nuova squadra, la, potrebbe contemplare anche un suo ex giocatore alla Juventus: Federico Bernardeschi , che secondo Il Tempo interessa molto ...Calciomercato: il Napoli non chiude per Toma Basic ora vicinissimo alla Lazio. Il club di Lotito e Sarri è pronto ad acquistarlo.Il ritiro è vicino e Sarri spera di avere almeno due nuovi acquisti: da domani per Hysaj ogni giorno può essere quello giusto, per gli ...