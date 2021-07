Italia, in caso di vittoria con la Spagna non si resterà a Londra: c’è il timore variante Delta (Di domenica 4 luglio 2021) L’Italia non resterà a Londra anche qualora dovesse battere la Spagna in semifinale a Euro 2020. La sfida è in programma martedì e domenica ci sarebbe la finalissima sempre a Wembley, ma se gli azzurri dovessero guadagnarsi la possibilità di giocarla, in ogni caso faranno ritorno a Coverciano già mercoledì mattina per poi fare ritorno sabato. Alla base di questa decisione, riportata dal Corriere dello Sport, la paura per la variante Delta del Covid che sconsiglia una permanenza nella capitale inglese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) L’nonanche qualora dovesse battere lain semifinale a Euro 2020. La sfida è in programma martedì e domenica ci sarebbe la finalissima sempre a Wembley, ma se gli azzurri dovessero guadagnarsi la possibilità di giocarla, in ognifaranno ritorno a Coverciano già mercoledì mattina per poi fare ritorno sabato. Alla base di questa decisione, riportata dal Corriere dello Sport, la paura per ladel Covid che sconsiglia una permanenza nella capitale inglese. SportFace.

