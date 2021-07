Anna Tatangelo rompe il silenzio sul nuovo programma in tv «Parlerò di me»

Leggi su cityroma

(Di domenica 4 luglio 2021), dopo i vari rumors e la conferma di Mediaset, ha rotto ilsul suoruolo in tv, da conduttrice, in untutto suo. Scopriamo tutti i dettagli in merito… Leggi anche:a Scene da un matrimonio «La Marcuzzi voleva troppi soldi»conduttrice al posto di Barbara D’Urso Mediaset ha previsto un… L'articolo proviene da City Roma News.