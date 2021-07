Trader in carcere da tre mesi negli Emirati, l’appello della compagna: “Aiuteci”. L’avvocata: “Arrestato senza esibire un mandato” (Di sabato 3 luglio 2021) “Chiedo a tutti, ancora, con tutto il cuore di aiutare me e la mia bimba a riportare a casa prestissimo Andrea, il suo adorato papà e il mio amato compagno di vita. Vi prego la massima condivisione! Grazie a tutti”. È il post del 29 giugno scorso su Facebook di Stefania Giudice, moglie di Andrea Giuseppe Costantino, 49 anni, Trader milanese nel petrolio, da tre mesi e mezzo in prigione ad Abu Dhabi. L’uomo è stato Arrestato il 21 marzo scorso. “È tutta una violazione. Quando lo hanno Arrestato non è stato esibito un mandato che tuttora non abbiamo e che forse non è mai esistito. Le anomalie in questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) “Chiedo a tutti, ancora, con tutto il cuore di aiutare me e la mia bimba a riportare a casa prestissimo Andrea, il suo adorato papà e il mio amato compagno di vita. Vi prego la massima condivisione! Grazie a tutti”. È il post del 29 giugno scorso su Facebook di Stefania Giudice, moglie di Andrea Giuseppe Costantino, 49 anni,milanese nel petrolio, da tree mezzo in prigione ad Abu Dhabi. L’uomo è statoil 21 marzo scorso. “È tutta una violazione. Quando lo hannonon è stato esibito unche tuttora non abbiamo e che forse non è mai esistito. Le anomalie in questa ...

