Rocchi nuovo designatore arbitri Serie A e B

(Di sabato 3 luglio 2021) Gianlucaè ildella CAN, lo ha annunciato il presidente dell’Associazione italianaAlfredo Trentalange: “Pensiamo chesia il, dobbiamo imparare a fare strada ai giovani e costruire il miglior sistema arbitrale al mondo, senza protagonismi. Vogliamo aprire canali di comunicazione”. Nuovi anche i componenti della CAN, Elenito Di Liberatore, Andrea Gervasoni e Lorenzo Manganelli. Matteo Simone Trefoloni confermato responsabile del Settore tecnico. FOTO: Sito Aia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Gianlucaè ildesignatore degli arbitri di Serie A e Serie B . Lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italiana arbitri (Aia) Alfredo Trentalange in conferenza stampa: 'Pensiamo che ...Gianlucaè ufficialmente ildesignatore degli arbitri di Serie A e B al posto di Nicola Rizzoli. La scelta del Comitato Nazionale dell'Aia e del neo presidente Alfredo Trentalange è stata ...Tra le novità della nuova Aia di Trentalange, anche la nascita della CON, divisa tra professionisti e dilettanti, che riguarderà gli osservatori arbitrali.Firenze, 3 luglio 2021 - Gianluca Rocchi è il nuovo designatore della Can, lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italiana arbitri Alfredo Trentalange: "Pensiamo che Rocchi sia il nuovo, dob ...