Covid, news. A Roma Ucraina-Inghilterra di Euro 2020, controlli rafforzati su tifosi. LIVE (Di sabato 3 luglio 2021) Verifiche negli hotel e agli arrivi in aeroporto. Intanto, nel nostro Paese la variante Delta sale al 22,7%. Nelle ultime 24 ore registrati 932 contagi e 22 decessi, con tasso di positività stabile allo 0,4%. Giù ricoveri ordinari (-75) e terapie intensive (-9). Trecento operatori sanitari e medici di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova hanno presentato ricorso al Tar di Brescia contro l'obbligo vaccinale

