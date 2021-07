Juventus, conti in rosso: cosa succede se resta Cristiano Ronaldo (Di venerdì 2 luglio 2021) La perdita della Juventus sarà molto pesante: può sfiorare i 200 milioni nel 2020/21 e difficilmente i numeri torneranno in equilibrio nel 21/22. Trascorso il 30 giugno, si può analizzare le stime ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 luglio 2021) La perdita dellasarà molto pesante: può sfiorare i 200 milioni nel 2020/21 e difficilmente i numeri torneranno in equilibrio nel 21/22. Trascorso il 30 giugno, si può analizzare le stime ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus conti Juventus, conti in rosso: cosa succede se resta Cristiano Ronaldo La perdita della Juventus sarà molto pesante: può sfiorare i 200 milioni nel 2020/21 e difficilmente i numeri torneranno in equilibrio nel 21/22. Trascorso il 30 giugno, si può analizzare le stime contabili a bocce ...

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO/ Quote, Chiesa o Berardi? (Europei 2020) Chiesa però è un giocatore in totale fiducia dopo la stagione di esordio alla Juventus: titolare ... lo abbiamo detto nel presentare le probabili formazioni di Belgio Italia, deve fare i conti con gli ...

Juventus, conti in rosso: cosa succede se resta Cristiano Ronaldo

Il Covid pesa come Cristiano Ronaldo: come cambiano le strategie della Juventus La pandemia ha bruciato 320 milioni di ricavi nei conti della Juventus: praticamente quanto investito tra cartellino e ingaggio di CR7, il cui futuro ...

