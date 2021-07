Festa della Madonna delle Grazie, i fuochi d’artificio si faranno regolarmente (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “I fuochi d’artificio si faranno regolarmente”. A darne comunicazione l’Assessore al Commercio Alfredo Martignetti all’esito del sopralluogo tenutosi oggi in prima mattinata insieme ai funzionari del Comune e della Questura di Benevento. “Pur tra molte difficoltà organizzative, – spiega – siamo riusciti a porre in essere tutti i passaggi e gli adempimenti necessari a garantire la regolare tenuta del consueto spettacolo pirotecnico. Di tanto ringrazio apertamente il Dirigente Arch. Iadicicco e i funzionari del Comune Beatrice, Spagnoletti e De Luca per il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Isi”. A darne comunicazione l’Assessore al Commercio Alfredo Martignetti all’esito del sopralluogo tenutosi oggi in prima mattinata insieme ai funzionari del Comune eQuestura di Benevento. “Pur tra molte difficoltà organizzative, – spiega – siamo riusciti a porre in essere tutti i passaggi e gli adempimenti necessari a garantire la regolare tenuta del consueto spettacolo pirotecnico. Di tanto ringrazio apertamente il Dirigente Arch. Iadicicco e i funzionari del Comune Beatrice, Spagnoletti e De Luca per il ...

Pontifex_it : Oggi, in prossimità della festa dei Santi Pietro e Paolo vi chiedo di pregare per il Papa. Pregate in modo speciale… - virginiaraggi : Oggi, 29 giugno, festeggiamo i patroni della nostra città. Buona festa di San Pietro e Paolo a tutti i cittadini romani! #SantiPietroePaolo - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #24giugno 1717; con la fusione di quattro Logge massoniche a Londra nasce la #LiberaMuratoria speculat… - pornostronzo : La gente matura beve duro prima della folle festa del sesso di gruppo - DerthonaBasket : Tutte le foto della festa promozione realizzate da Raffaele Vaccari ?? ???? -