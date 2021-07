Euro 2020, Merkel a Johnson sui 60mila spettatori a Wembley: “Preoccupata e scettica”. Ma lui insiste: “Raggiunta buona immunità” (Di venerdì 2 luglio 2021) Angela Merkel ha ribadito a margine di un vertice con Boris Johnson “la preoccupazione” della Germania sull’affluenza allo stadio di Wemble, che arriverà a ospitare fino a 60.000 persone per le semifinali e la finale degli Europei di calcio. Durante una conferenza stampa congiunta, la cancelliera ha sottolineato: “Noi in Germania abbiamo deciso di consentire un minor numero di spettatori allo stadio di Monaco – ha spiegato – Ma il governo britannico prenderà la sua decisione, anche se sono Preoccupata e scettica“. Immediata la rassicurazione di Boris Johnson, che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Angelaha ribadito a margine di un vertice con Boris“la preoccupazione” della Germania sull’affluenza allo stadio di Wemble, che arriverà a ospitare fino a 60.000 persone per le semifinali e la finale deglipei di calcio. Durante una conferenza stampa congiunta, la cancelliera ha sottolineato: “Noi in Germania abbiamo deciso di consentire un minor numero diallo stadio di Monaco – ha spiegato – Ma il governo britannico prenderà la sua decisione, anche se sono“. Immediata la rassicurazione di Boris, che ha ...

