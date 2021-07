Sanremo, Amadeus rilancia: “Lo faccio a una sola condizione” (Di giovedì 1 luglio 2021) Amadeus non è più convinto di rifiutare il Sanremo ter. Infatti non è totalmente escluso un suo ritorno all’Ariston, ma a una sola condizione. Prima ancora che si concludesse Sanremo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 1 luglio 2021)non è più convinto di rifiutare ilter. Infatti non è totalmente escluso un suo ritorno all’Ariston, ma a una. Prima ancora che si concludesse… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

rtl1025 : ?? #Amadeus: ''Un terzo Festival di #Sanremo? Ne stiamo parlando con la Rai, loro sanno che lo farei se fosse un Fes… - _SaraC_92 : RT @ESCitanews: Amadeus verso il suo terzo festival di #Sanremo? #Sanremo2022 - Diregiovani : #Amadeus non esclude nessuna possibilità e rivede la sua decisione di presentare il terzo #FestivaldiSanremo consec… - LVeraci : Praticamente paghiamo il canone RAI per il Festival di Sanremo, per Carlo Conti e per Amadeus. #CoppaItalia #SupercoppaItaliana - Linus2k : #amadeus a #Sanremo2022 lo sopporterei solo senza Fiorello. Un terzo Sanremo senza senso presentato da loro due no… nun gna fo -