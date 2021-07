Ronaldo-Juventus, rinnovo sempre più lontano con i bianconeri. La situazione (Di giovedì 1 luglio 2021) Con il Portogallo fuori dagli Euro 2020, Cristiano Ronaldo è andato in vacanza prima dell’inizio della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le possibilità di un rinnovo con la Juventus sono abbastanza lontane. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Accordo tra Roma e Napoli per Milik, Dzeko si avvicina alla Juventus La Juventus chiude per Morata, Dzeko rimane alla Roma Morata pronto a battere un record ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Con il Portogallo fuori dagli Euro 2020, Cristianoè andato in vacanza prima dell’inizio della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le possibilità di uncon lasono abbastanza lontane. Staremo a vedere come si evolverà lanelle prossime settimane. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Accordo tra Roma e Napoli per Milik, Dzeko si avvicina allaLachiude per Morata, Dzeko rimane alla Roma Morata pronto a battere un record ...

