La Talpa torna in Mediaset, Piersilvio Berlusconi: "Abbiamo i diritti per 6 edizioni" (Di giovedì 1 luglio 2021) La Talpa torna su Mediaset, parola di Piersilvio Berlusconi. Durante i Palinsesti Mediaset 2021-2022 il figlio di Silvio Berlusconi ha annunciato il ritorno de La Talpa che teoricamente dovrebbe andare in onda nel 2022 facendo una staffetta con L'Isola dei Famosi. "Il lunedì sarà la serata del Grande Fratello Vip, idealmente avremmo tre reality l'anno: GF Vip, Isola dei Famosi e Talpa. Tutti i diritti italiani di quest'ultima per tutte le piattaforme sono nostri per sei edizioni e sei anni".

