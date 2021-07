Assegno unico figli 2021, Inps: domanda da oggi 1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Assegno unico figli 2021, da oggi 1 luglio e fino al 31 dicembre – come ricorda Inps – è possibile presentare la domanda. A chi spetta l’Assegno temporaneo? La nuova misura di sostegno spetta alle famiglie con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il nucleo familiare (Anf): si tratta di lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021), dae fino al 31 dicembre – come ricorda– è possibile presentare la. A chi spetta l’temporaneo? La nuova misura di sostegno spetta alle famiglie conminori a carico che non hanno diritto all’per il nucleo familiare (Anf): si tratta di lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto ...

