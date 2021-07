Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni di carriera L’annuncio | «Grandissima sofferenza» | cosa è successo

(Di giovedì 1 luglio 2021) .inaspettato è arrivato oggi sui suoi canali social, da Instagram a Twitter. La conduttrice delle Iene ha voluto spiegare in prima persona i motivi di questo improvviso abbandono alla rete in cui è cresciuta ed è diventata un volto della televisione italiana. «Voglio essere io a dirvelo – si legge nel lungo post –25inho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti». «È per questo motivo – non vi nascondo con– che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda ...

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - Corriere : Alessia Marcuzzi, ecco perché ha lasciato Mediaset. Ed ecco dove potrebbe andare - modamadeinitaly : Regali di Natale dal blog di Alessia Marcuzzi - Marc16dic1899 : @GiorgiaRossi3 Ma che repulisti: Giorgia rossi, alessia marcuzzi, pistocchi... - infoitcultura : Alessia Marcuzzi lascia Mediaset e i vip la sostengono, Antonella Clerici: “Ti capisco” -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

GUARDA QUI>> Gigi D'Alessio in gara al Festival di Sanremo? Le sue parole spiazzano Mentre è ancora freschissima la notizia dell'abbandono delle reti di Cologno Monzese da parte di...Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti', ha scritto ierisu Instagram e Facebook ...Quando Zorzi è stato associato al format, nato nel 2009 in territorio statunitense, parte della comunità Lgbtqia+ è sbottata. Ma Discovery, di queste congetture, non si è curato, confermando l’ingaggi ...Alessia Marcuzzi lascia Mediaset e sconvolge i fan. Con un post su Instagram la conduttrice romana ha annunciato dopo 25 anni l’addio alle reti Mediaset. I motivi dell’addio vanno dalla riflessione do ...