Sorpresa dopo UeD | l’addio in studio e ora ci stanno riprovando | in vacanza insieme

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 giugno 2021) E chi se lo sarebbe aspettato? In realtà le premesse,la fine di questa stagione di Uomini e Donne, c’erano eccome ma soltanto in queste ore la coppia che si è incontrata proprio nellodi Maria De Filippi ha deciso di riprovarci. Un passo indietro: a UeD hanno vissuto il loro rapporto tra mille alti e bassi. Poi, sempre stando a quanto visto in tv, nelle ultime puntate del dating show, il loro amore sembrava essersi concluso con la chiusura della relazione da parte di lei, stanca di vivere una situazione a metà. Quando arrivava il momento di dare una svolta, Luca Cenerelli non si sentiva più pronto ed Elisabetta Simone alla fine aveva ...