Riforma fisco, ok del Parlamento al testo: abbassare Irpef ceti medi, stop Irap (Di giovedì 1 luglio 2021) abbassare "l'aliquota media effettiva" Irpef "ai contribuenti nella fascia di reddito 28mila-55mila" e modificare la "dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche". E poi: per micro-imprese, professionisti, lavoratori autonomi un regime forfettario più 'amico' che, in caso di sforamenti oltre l'attuale soglia dei 65mila euro, preveda la possibilità di un un biennio a regime opzionale oltreché meno controlli da parte dell'Agenzia delle entrate. Nuove modalità di versamento del saldo e dell'acconto delle imposte dirette per quanto riguarda il lavoro autonomo. Ma anche l'accorpamento delle categorie ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 luglio 2021)"l'aliquotaa effettiva""ai contribuenti nella fascia di reddito 28mila-55mila" e modificare la "dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche". E poi: per micro-imprese, professionisti, lavoratori autonomi un regime forfettario più 'amico' che, in caso di sforamenti oltre l'attuale soglia dei 65mila euro, preveda la possibilità di un un biennio a regime opzionale oltreché meno controlli da parte dell'Agenzia delle entrate. Nuove modalità di versamento del saldo e dell'acconto delle imposte dirette per quanto riguarda il lavoro autonomo. Ma anche l'accorpamento delle categorie ...

Ultime Notizie dalla rete : Riforma fisco Fisco, ok delle Commissioni Finanze delle Camere a riforma Irpef: giù tasse su ceto medio ... come potrebbero cambiare scaglioni e aliquote con la riforma Oltre all'Irpef, il teso prevede meno ... la revisione dei moltissimi sconti che il fisco concede, a volte per pochi casi, ai cittadini. Il ...

Fisco: via libera Camere a linee per riforma Via libera delle Commissioni Finanze di Camera e Senato al documento che indica al governo la strada per affrontare la riforma fiscale. L'esecutivo, che presenterà il testo entro il 31 luglio, dovrebbe avere secondo il Parlamento un 'faro': abbassare l'Irpef al ceto medio (tra 28.000 e 55.000 euro). Molte le ...

Fisco: via libera Camere a linee per riforma ANSA Nuova Europa Che cosa ha deciso il governo su cashback, lavoro e fisco Che cosa è stato approvato nel consiglio dei ministri del 30 giugno 2021: DECRETO LAVORO E IMPRESE Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di s ...

Il premier: il cashback non serve contro l’evasione. Appalti e lavoro, cosa cambia Fisco, la Camera vota l’indagine conoscitiva per la riforma. Al via la revisione del codice dei contratti. Licenziamenti, i settori con la proroga ...

Via libera delle Commissioni Finanze di Camera e Senato al documento che indica al governo la strada per affrontare la riforma fiscale. L'esecutivo, che presenterà il testo entro il 31 luglio, dovrebbe avere secondo il Parlamento un 'faro': abbassare l'Irpef al ceto medio (tra 28.000 e 55.000 euro).