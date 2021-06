Monica | primo ciak a Cincinnati per Andrea Pallaoro | nel cast Patricia Clarkson e Adriana Barraza

(Di mercoledì 30 giugno 2021)ed Emily Browning neldel nuovo film di, attualmente in lavorazione a. Partono oggi a(Ohio, Usa) le riprese di, il terzo film del registache torna sul set con una nuova co-produzione internazionale, dopo i pluripremiati Medeas, (in concorso al Festival di Venezia, Orizzonti 2013) e Hannah (vincitore della Coppa Volpi al Festival di Venezia 2017). Dopo Hannah, ...

è il ritratto intimo di una donna che, per la prima volta dopo 20 anni, torna a casa nel Midwest per prendersi cura della madre malata. Attraverso i temi dell'abbandono, l'invecchiamento, il ...La più sfortunata in assoluto è stataSeles che, al culmine della netta superiorità sulle ... Però "la signora del tennis", sfortunata nelfidanzamento con Jimmy Connors che la lasciò a un ...Patricia Clarkson, Adriana Barraza ed Emily Browning nel cast del nuovo film di Andrea Pallaoro, Monica, attualmente in lavorazione a Cincinnati. Partono oggi a Cincinnati (Ohio, Usa) le riprese di Mo ...Partono a Cincinnati (Ohio, Usa) le riprese di Monica, il terzo film del regista Andrea Pallaoro che torna sul set con una nuova co-produzione internazionale, dopo i pluripremiati Medeas (in concorso ...