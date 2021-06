Denise Pipitone, la testimone a Ore 14: “Il 1 settembre del 2004 l’ho vista nell’hotel di Anna Corona. Non dimenticherò mai i suoi occhi” (Di mercoledì 30 giugno 2021) A tutta l’aria di essere un nuovo, ennesimo, colpo di scena nel caso Denise Pipitone quello portato alla ribalta nello speciale di Ore 14 andato in onda martedì sera in seconda serata su Rai 2. Nel corso della trasmissione, Milo Infante ha ricostruito le ultime novità emerse dalle indagini della Procura di Marsala, tra cui in particolare una testimonianza che se dovesse essere confermata ai riscontri potrebbe avere conseguenze significative per l’inchiesta sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo. Una signora di Roma ha infatti raccontato alla Procura di Marsala che nel 2004 era in vacanza in Sicilia e alloggiava proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) A tutta l’aria di essere un nuovo, ennesimo, colpo di scena nel casoquello portato alla ribalta nello speciale di Ore 14 andato in onda martedì sera in seconda serata su Rai 2. Nel corso della trasmissione, Milo Infante ha ricostruito le ultime novità emerse dalle indagini della Procura di Marsala, tra cui in particolare una testimonianza che se dovesse essere confermata ai riscontri potrebbe avere conseguenze significative per l’inchiesta sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo. Una signora di Roma ha infatti raccontato alla Procura di Marsala che nelera in vacanza in Sicilia e alloggiava proprio ...

Advertising

MarekNapoli : RT @denisepipitone: Il #Blog di Piera Maggio => http://t.co/3cDMRIYz6I #missing cerchiamo Denise Pipitone ?? #italia #italy #sicily http://… - n_nad1a : RT @tweetnewsit: Intervenuto a #Ore14, l'avvocato di #PieraMaggio ha spiegato che una testimone, il cui nome non è stato rivelato, è stata… - unitiperte : ??UN NUOVO TESTIMONE AFFERMA DI AVER VISTO DENISE IN HOTEL?? ??Abbiamo creato un canale Telegram per ricevere tutte… - MariellaLoi : RT @tempoweb: Doppia bomba su #DenisePipitone dai supertestimoni. 'Ho visto la bambina in hotel' e la confessione choc #mazaradelvallo #30g… - tweetnewsit : Intervenuto a #Ore14, l'avvocato di #PieraMaggio ha spiegato che una testimone, il cui nome non è stato rivelato, è… -