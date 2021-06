Cuneo, bimbo di 10 anni travolto dal grano muore mentre stava giocando (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tragedia in provincia di Cuneo. Un bambino di 10 anni è morto. Si trovava su un rimorchio per il trasporto del grano, che era trainato da un trattore. È stato travolto da un getto... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tragedia in provincia di. Un bambino di 10è morto. Si trovava su un rimorchio per il trasporto del, che era trainato da un trattore. È statoda un getto...

