Bodyrevolution

(Di martedì 29 giugno 2021) Questo articolo è pubblicato sull’allegato Health del numero 26-27 di Vanity Fair in edicola fino al 6 luglio 2021 Estetica e buone pratiche. Il punto oggi non è non invecchiare, bensì farlo con grazia. Il processo di crescita è fisiologico e parte dalla mente. Come spiega Emi Bondi, primario di Psichiatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, «la pelle esprime il nostro benessere, ciò che avviene nel cervello si riflette nel corpo e questo vale anche per l’invecchiamento, che si rallenta mantenendo attiva la testa: più ci sono stimoli, più tardi inizierà il processo senile. Ciò nonostante, lo stress peggiora sensibilmente tutte le malattie della pelle. È importante ritrovare un buon equilibrio psichico, miscelando gli interventi a tecniche di rilassamento: bene lo yoga, ma può bastare anche una passeggiata per riconcentrarsi su di sé».