Ziliani | “Fifa e Uefa pensano a fare cassa Abbuffarsi di partite mediocri in tv Vi dico una cosa su Svezia-Ucraina”

(Di lunedì 28 giugno 2021)diin televisione, secondo Paoloè questo il calcio moderno prodotto da. Il giornalista sul Fatto quotidiano ha pubblicato un articolo al vetriolo contro Ceferin e soci, si parte da Euro 2020 fino al prossimo mondiale. Ecco uno stralcio:SOLO AL DIO DENARO “Quanti di voi non chiuderanno occhio, stanotte, divorati dall’emozione di assistere domani all’ottavo di finale degli Europei trae ...

Advertising

napolipiucom : ZILIANI: “FIFA E UEFA PENSANO A FARE CASSA. ABBUFFARSI DI PARTITE MEDIOCRI IN TV. VI DICO UNA COSA SU SVEZIA-UCRAIN… -

Ultime Notizie dalla rete : Ziliani Fifa

Napolipiu.com

Il giornalista Paolocondivide preoccupazioni e timori: ' Ceferin rilascia un'intervista ... 'I due club più potenti di Spagna e quello più importante d 'Italia gli sono contro, anche la...C'erano state delle avvisaglie? "Nel 2013 Brachino disse a me e a Paoloche Andrea Agnelli ... Non dimentichiamo però che la gestione della Uefa e dellanon è mai stata mirata a tutelare i ...Paolo Ziliani critica Euro 2020 e soprattutto la gestione del calcio da parte di Fifa e Uefa: "Partite mediocri per fare cassa" ...