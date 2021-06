Covid, 5 decessi e 115 nuovi positivi in Lombardia: 12 a Bergamo (Di sabato 26 giugno 2021) Con 36.699 tamponi effettuati, sabato 26 giugno sono 115 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in leggero calo allo 0.3% (ieri 0.4%). Calano i ricoverati nei reparti ordinari (-29, 269) mentre c’è un letto occupato in più in terapia intensiva (64 in totale). I decessi sono 5 per un totale complessivo di 33.772 morti in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 39 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 19 a Varese, 12 a Bergamo, 11 a Mantova, 8 a Cremona, 7 a Brescia e a Lodi, 6 a Como, 1 a Sondrio e Pavia, 0 a Monza e Brianza e a ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 giugno 2021) Con 36.699 tamponi effettuati, sabato 26 giugno sono 115 icasi incon il tasso dità in leggero calo allo 0.3% (ieri 0.4%). Calano i ricoverati nei reparti ordinari (-29, 269) mentre c’è un letto occupato in più in terapia intensiva (64 in totale). Isono 5 per un totale complessivo di 33.772 morti in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 39 icasi nella città metropolitana di Milano, 19 a Varese, 12 a, 11 a Mantova, 8 a Cremona, 7 a Brescia e a Lodi, 6 a Como, 1 a Sondrio e Pavia, 0 a Monza e Brianza e a ...

