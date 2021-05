Denise Pipitone, confessione dell’ex di Jessica Pulizzi: “Coinvolta, ho intuito che aveva commesso qualcosa di grave” (Di lunedì 24 maggio 2021) La scorsa settimana Quarto Grado ha reso noto che Anna Corona è tornata tra gli indagati nel caso di Denise Pipitone. Da allora si sono riaccesi i riflettori sulla famiglia della donna. Ieri a Domenica Live è andata in onda in esclusiva una testimonianza davvero forte sulla figlia di Anna. Fabrizio, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi ha confessato agli investigatori di aver pensato che la ragazza potesse essere Coinvolta nella sparizione della figlia di Piera Maggio. Le parole di Fabrizio fanno riflettere perché sono di una persona molto vicina a Jessica, uno che è stato al suo fianco per anni. Denise Pipitone: la testimonianza di Fabrizio, ex della Pulizzi. “Prima di quell’occasione dell’11 dicembre 2004, non avevo mai chiesto a ... Leggi su biccy (Di lunedì 24 maggio 2021) La scorsa settimana Quarto Grado ha reso noto che Anna Corona è tornata tra gli indagati nel caso di. Da allora si sono riaccesi i riflettori sulla famiglia della donna. Ieri a Domenica Live è andata in onda in esclusiva una testimonianza davvero forte sulla figlia di Anna. Fabrizio, l’ex fidanzato diha confessato agli investigatori di aver pensato che la ragazza potesse esserenella sparizione della figlia di Piera Maggio. Le parole di Fabrizio fanno riflettere perché sono di una persona molto vicina a, uno che è stato al suo fianco per anni.: la testimonianza di Fabrizio, ex della. “Prima di quell’occasione dell’11 dicembre 2004, non avevo mai chiesto a ...

Advertising

QuartoGrado : +++ Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati +++ A #Quartogrado novità clamorose sulla scomparsa di Denis… - LaviniaMariani1 : RT @chilhavistorai3: #DenisePipitone: 'Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura...', dopo la lettera inviata all'avvocato Giacom… - rositarisucci : RT @vampi_elsa: DENISE PIPITONE: BATTISTA DELLA CHIAVE DICE JESSICA? - infoitinterno : Denise Pipitone, l'ex fidanzato di Jessica a Domenica Live rivela: «Penso sia coinvolta nel rapimento» - infoitinterno : Denise Pipitone, parla l’ex di Jessica Pulizzi: “Ho intuito che aveva commesso qualcosa di grave” -