Oprah Winfrey in lacrime in tv: “Stuprata più volte dai miei famigliari, la prima violenza a 9 anni. A 14 sono rimasta incinta” (Di domenica 23 maggio 2021) La prima volta che è stata Stuprata da un membro della sua famiglia, Oprah Winfrey aveva nove anni, e “non aveva neppure idea di cosa fosse il sesso“. Poi ancora a 10, 11 e 12 anni, fino a quando a 14 è rimasta incinta di un bambino che è morto dopo appena due settimane. La conduttrice televisiva ha raccontato in lacrime la sua storia durante una puntata dello show The Me You Can’t See, ideato da lei stessa insieme al principe Harry. A violentarla, ha spiegato una delle più note conduttrici, uno suo cugino di 19 anni. Ma anche altri parenti, come uno zio, come riporta il Mail Online. “Non sapevo da dove venissero i bambini non sapevo cosa mi stesse succedendo e ho mantenuto quel segreto”, confessa la donna. Sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Lavolta che è statada un membro della sua famiglia,aveva nove, e “non aveva neppure idea di cosa fosse il sesso“. Poi ancora a 10, 11 e 12, fino a quando a 14 èdi un bambino che è morto dopo appena due settimane. La conduttrice televisiva ha raccontato inla sua storia durante una puntata dello show The Me You Can’t See, ideato da lei stessa insieme al principe Harry. A violentarla, ha spiegato una delle più note conduttrici, uno suo cugino di 19. Ma anche altri parenti, come uno zio, come riporta il Mail Online. “Non sapevo da dove venissero i bambini non sapevo cosa mi stesse succedendo e ho mantenuto quel segreto”, confessa la donna. Sulla ...

