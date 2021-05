L'Inter mette la ciliegina ad un campionato perfetto battendo l'Udinese 5 - 1 (Di domenica 23 maggio 2021) Termina il campionato dell'Inter che batte con un pesante 5 - 1 l'Udinese. Una partita che era solo formalità regala ai campioni d'Italia una conclusione perfetta ad un campionato perfetto. A segno ... Leggi su globalist (Di domenica 23 maggio 2021) Termina ildell'che batte con un pesante 5 - 1 l'. Una partita che era solo formalità regala ai campioni d'Italia una conclusione perfetta ad un. A segno ...

Advertising

Inter : ?? | OCCASIONE 52' - Grande giocata di #Lautaro che calcia col mancino: Musso mette in angolo! #InterUdinese 2?-0?… - Manukc79 : RT @Inter: ?? | OCCASIONE 52' - Grande giocata di #Lautaro che calcia col mancino: Musso mette in angolo! #InterUdinese 2?-0? #IMScudetto… - DaveSnake80 : RT @Inter: ?? | OCCASIONE 52' - Grande giocata di #Lautaro che calcia col mancino: Musso mette in angolo! #InterUdinese 2?-0? #IMScudetto… - i2z1l : RT @Inter: ?? | OCCASIONE 52' - Grande giocata di #Lautaro che calcia col mancino: Musso mette in angolo! #InterUdinese 2?-0? #IMScudetto… - MauroGila94 : RT @Covidioti: @Paolo_Bargiggia @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta @DAZN_IT @SerieA Ma soprattutto sta con la mascherina a bordo campo o s… -