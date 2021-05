Fratoianni critica Draghi | ' Semplificazioni? Vuole solo tornare indietro sui subappalti e i diritti'

Advertising

globalistIT : - ConteRetweet : @otto_la Di per sé nulla, ma nel caso di Fratoianni la critica ci sta tutta. -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni critica

Globalist.it

Faremo di tutto - conclude- per fermare questa intenzione e queste norme, in Parlamento e nella società.'Nota, di carattere politico, dal segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola. Crediti immagine: Sea - Eye Autore Roberto Castrogiovanni Categoria CronacaIl segretario di Sinistra Italiana: "Semplificano le attività di chi non ha rispetto del lavoro delle persone e delle regole e di chi cerca solo il massimo profitto possibile, a tutti i costi.” ...Intervista esclusiva per iNews24 al portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, dopo l'ennesimo raid israeliano su Gaza ...