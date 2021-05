Sonia Bruganelli | confessione inedita | “Non sono stata in grado di farlo”

(Di sabato 22 maggio 2021) La moglie di Paolo Bonolis,, si è lasciata andare ad una: “Nonindiè un’imprenditrice romana e moglie di Paolo Bonolis. I due siconosciuti nel 1997 per lavoro e oggiuna delle coppie più amate della televisione italiana.diventati ufficialmente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Quella di ieri sera di Sonia Bruganelli è stata un'intervista complicata a tratti drammatici specie nel momento in cui ha dovuto ammettere di essersi lasciata prendere dal panico e dalla paura e di essere scappata davanti ... Ospite di Belve su Rai 2, la moglie di Paolo Bonolis racconta il trauma vissuto alla nascita della figlia Silvia, venuta al mondo con gravi problemi di salute. Sonia Bruganelli si apre su una delle pagine pi dolorose della sua ... La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, si è lasciata andare ad una confessione inedita: "Non sono stata in grado di farlo" ...