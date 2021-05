Benedetta Pilato, record mondiale nei 50 rana con il tempo di 29?30 La nuotatrice tarantina nella semifinale degli europei (Di sabato 22 maggio 2021) Benedetta Pilato ha stabilito il primato del mondo. Con il tempo di 29?30 la sedicenne tarantina ha vinto la semifinale dei 50 rana agli europei di nuoto in corso a Budapest, è la più giovane primatista mondiale nella storia del nuoto italiano. (immagine: fonte federnuoto.it) L'articolo Benedetta Pilato, record mondiale nei 50 rana con il tempo di 29?30 <small class="subtitle">La nuotatrice tarantina nella semifinale degli europei</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 22 maggio 2021)ha stabilito il primato del mondo. Con ildi 29?30 la sedicenneha vinto ladei 50aglidi nuoto in corso a Budapest, è la più giovane primatistastoria del nuoto italiano. (immagine: fonte federnuoto.it) L'articolonei 50con ildi 29?30 La proviene da Noi Notizie..

