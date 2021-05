Ascolti tv ieri 21 maggio: Isola dei Famosi crolla ancora. Top 10 fa meglio (Di sabato 22 maggio 2021) Nella prima serata di venerdì 21 maggio 2021 gli Ascolti tv hanno fatto registrare un timido primato a Top Dieci di Carlo Conti. Il programma in onda su Rai1 è stato seguito da 3.232.000 telespettatori, pari a 16% di share. L’Isola dei Famosi, invece, è stata seguita da 2.520.000 spettatori per uno share del 15,7%. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 22 maggio 2021) Nella prima serata di venerdì 212021 glitv hanno fatto registrare un timido primato a Top Dieci di Carlo Conti. Il programma in onda su Rai1 è stato seguito da 3.232.000 telespettatori, pari a 16% di share. L’dei, invece, è stata seguita da 2.520.000 spettatori per uno share del 15,7%. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Mariell09526214 : IERI SERA PEGGIOR PUNTATA DELL'ISOLA NON MI STUPISCO PER IL CROLLO DEGLI ASCOLTI PASSATO A POCO PIU DEL 15% - federico20056 : RT @Giusepp92635258: A me, onestamente, degli ascolti dell’isola, NON MI INTERESSA NIENTE, ieri puntata noiosissima, cosa che Porta a Porta… - Giusepp92635258 : A me, onestamente, degli ascolti dell’isola, NON MI INTERESSA NIENTE, ieri puntata noiosissima, cosa che Porta a Po… -