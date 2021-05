Roberto Angelini si prende una pausa da «Propaganda Live». Ecco cosa è successo (Di venerdì 21 maggio 2021) L’aria che tira (che è sempre un programma di La7) a Propaganda Live nelle ultime settimane è talmente viziata da farci sperare che gli autori abbiano spalancato la finestra per permettere di depurarla. Dopo la polemica sollevata da Rula Jebreal, che ha scelto di non partecipare alla puntata andata in onda il 14 maggio in quanto unica donna presente in scaletta – cosa che è valsa l’accusa di sessismo al programma – a monopolizzare l’attenzione è stato, poi, un membro del cast fisso di Propaganda Live, ossia il cantante e chitarrista Roberto Angelini, al fianco di Diego Bianchi, di Makkox e di tutti gli altri fin dai tempi di Gazebo. La vicenda, in realtà, risale proprio al giorno della polemica di Jebreal, e parte sempre da Instagram. Ad accendere la miccia, che gli si è ritorta contro come un boomerang, è stato lo stesso Angelini che, come ha detto lui qualche giorno dopo, ha deciso di scrivere un post «di pancia» che, col senno di poi, avrebbe dovuto tenere per sé. Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 maggio 2021) L’aria che tira (che è sempre un programma di La7) a Propaganda Live nelle ultime settimane è talmente viziata da farci sperare che gli autori abbiano spalancato la finestra per permettere di depurarla. Dopo la polemica sollevata da Rula Jebreal, che ha scelto di non partecipare alla puntata andata in onda il 14 maggio in quanto unica donna presente in scaletta – cosa che è valsa l’accusa di sessismo al programma – a monopolizzare l’attenzione è stato, poi, un membro del cast fisso di Propaganda Live, ossia il cantante e chitarrista Roberto Angelini, al fianco di Diego Bianchi, di Makkox e di tutti gli altri fin dai tempi di Gazebo. La vicenda, in realtà, risale proprio al giorno della polemica di Jebreal, e parte sempre da Instagram. Ad accendere la miccia, che gli si è ritorta contro come un boomerang, è stato lo stesso Angelini che, come ha detto lui qualche giorno dopo, ha deciso di scrivere un post «di pancia» che, col senno di poi, avrebbe dovuto tenere per sé.

