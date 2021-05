Depay: «Voglio un top club. Il Barcellona interessato? Sì, ma non ci sono solo loro» (Di venerdì 21 maggio 2021) Memphis Depay ha parlato a L’Équipe del suo futuro e del possibile approdo al Barcellona: le parole dell’olandese Memphis Depay è pronto a lasciare il Lione dopo quattro stagioni e 68 gol. L’olandese ha parlato del suo futuro a L’Équipe. LIONE – «Quando sono arrivato qui avevo solo 23 anni: sono cambiato e cresciuto, qui sono diventato un uomo. Ho molti ricordi, questa è casa mia. Pensare che domenica sarà la mia ultima partita qui mi rattrista, ma la mia famiglia e i miei amici saranno sempre con me». FUTURO – «Dovrò dimostrare ai tre o quattro più grandi club europei che posso fare lo stesso con loro. Questo è il mio obiettivo. Voglio andare in uno dei primi due o tre club dei cinque grandi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Memphisha parlato a L’Équipe del suo futuro e del possibile approdo al: le parole dell’olandese Memphisè pronto a lasciare il Lione dopo quattro stagioni e 68 gol. L’olandese ha parlato del suo futuro a L’Équipe. LIONE – «Quandoarrivato qui avevo23 anni:cambiato e cresciuto, quidiventato un uomo. Ho molti ricordi, questa è casa mia. Pensare che domenica sarà la mia ultima partita qui mi rattrista, ma la mia famiglia e i miei amici saranno sempre con me». FUTURO – «Dovrò dimostrare ai tre o quattro più grandieuropei che posso fare lo stesso con. Questo è il mio obiettivo.andare in uno dei primi due o tredei cinque grandi ...

