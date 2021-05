Atleta del team Zanardi in gravi condizioni: incidente terribile (Di venerdì 21 maggio 2021) Un Atleta del team di Zanardi è rimasto vittima di un grave incidente. Mentre percorreva un tratto di strada con la sua hand bike è stato travolto da un camion.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 21 maggio 2021) Undeldiè rimasto vittima di un grave. Mentre percorreva un tratto di strada con la sua hand bike è stato travolto da un camion.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Italia_Notizie : Travolto mentre si allena in handbike gravissimo atleta del team Zanardi - Devabole : RT @Corriere: Si allena in handbike, travolto: grave atleta del team di Zanardi - Corriere : Si allena in handbike, travolto: grave atleta del team di Zanardi - Corriere : Si allena in handbike, travolto: grave atleta del team di Zanardi - MilanoSpia : Travolto mentre si allena con la hand bike: grave atleta del team di Zanardi -

Travolto mentre si allena con la hand bike: grave atleta del team di Zanardi Corriere Milano Atleta del team Zanardi in gravi condizioni: incidente terribile Un atleta del team di Zanardi è rimasto vittima di un grave incidente. Mentre percorreva un tratto di strada con la sua hand bike è stato travolto ...

