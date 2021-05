Agricoltura | Prandini Coldiretti | “Contratti filiera danno certezza a imprese”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Il tema deidie deipluriennali, indipendentemente dalle dimensioni aziendali,alle nostredi poter fare investimenti e pianificare anche una reddittualità che è sempre stata sottovalutata sullaagricola”. Così Ettore, presidente di, intervenendo al workshop “Le filiere integrate per il rilancio del Paese” che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Filiere integrate” che The European House – Ambrosetti ha lanciato con il supporto di Philip Morris Italia. “Il rapporto con Philip Morris ha messo al centro questo sistema e modello ed ha portato non solo a dare una risposta allaagricola ma anche a sviluppare una rete di ...