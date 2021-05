Video shock | afroamericano linciato e ucciso dagli agenti

Advertising

Le immaginirisalgono al 2019, riprese dalla body cam di uno dei poliziotti dopo un inseguimento ad alta velocità. Per due anni le autorità si sono rifiutate di renderle pubbliche, ma ora è ...Le immaginirisalgono al 2019, riprese dalla body cam di uno dei poliziotti dopo un inseguimento ad alta velocit . Per due anni le autorit si sono rifiutate di renderle pubbliche, ma ora stata ...Il drammatico episodio, accaduto nei sobborghi della città di Monroe, è da due anni al centro di un'indagine federale per verificare l'esistenza di una violazione dei diritti civili. (ANSA) ...«I'm scared!... I'm scared!», ho paura. Sono le ultime parole di Ronald Greene, un afroamericano di 49 anni, mentre un gruppo di poliziotti lo prende a calci, pugni, lo trascina sanguinante per terra ...