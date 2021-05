Perché Aka7even non ha cantato “Mi manchi” alla finale di Amici 20? Parla Anna Pettinelli (Di giovedì 20 maggio 2021) Anna Pettinelli intervistata da FanPage ha Parlato di Aka7even, svelando Perché non gli ha fatto cantare “Mi manchi” durante la finale di Amici 20. La prof di canto ha detto la sua pure su Giulia Stabile e la sua vittoria. Anna Pettinelli svela Perché Aka7even non ha cantato “Mi manchi” Perché non ho fatto cantare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 20 maggio 2021)intervistata da FanPage hato di, svelandonon gli ha fatto cantare “Mi” durante ladi20. La prof di canto ha detto la sua pure su Giulia Stabile e la sua vittoria.svelanon ha“Minon ho fatto cantare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

