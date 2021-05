Advertising

sportli26181512 : Kane pronto a lasciare il Tottenham: 'Voglio vincere': Le parole dell'attaccante inglese sul futuro: 'Arrivato a un… - TottiRediRoma2 : #Belotti #kane #Icardi Visto che del mercato della Roma non ne sà niente nessuno,come visto con Mou,possiamo limita… - elvisfabrix : RT @Eurosport_IT: Il Manchester City è pronto a mettere sul piatto 174 milioni per assicurarsi Harry Kane ?????? #Calciomercato | #ManCity |… - Eurosport_IT : Il Manchester City è pronto a mettere sul piatto 174 milioni per assicurarsi Harry Kane ?????? #Calciomercato |… - LeoWolf1992 : RT @calcioinglese: Il City pronto a fiondarsi su Kane ?? -

LONDRA (INGHILTERRA) - Harry vuole lasciare il Tottenham . L'attaccante inglese lo ha ammesso in una chiacchierata con Gary Neville per 'The Overlap di SkyBet', dichiarando: " Sono arrivato a un bivio della mia carriera. ...
Le parole dell'attaccante inglese sul futuro: "Arrivato a un bivio della mia carriera. Non voglio avere rimpianti" ...
Continua a tenere banco in Inghilterra la possibile partenza di Harry Kane dal Tottenham, dopo che il centravanti della nazionale inglese avrebbe chiesto alla società di essere ceduto in una squadra c ...