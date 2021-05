Covid - 19: il Piemonte traccia la sua strada verso la zona bianca (Di giovedì 20 maggio 2021) PANDEMIA La luce in fondo al tunnel sta arrivando e "il Piemonte comincia a colorarsi di bianco". Per ora ci sono vicinissime le province di Asti e Alessandria, e perfino Torino città non è molto ... Leggi su gazzettadalba (Di giovedì 20 maggio 2021) PANDEMIA La luce in fondo al tunnel sta arrivando e "ilcomincia a colorarsi di bianco". Per ora ci sono vicinissime le province di Asti e Alessandria, e perfino Torino città non è molto ...

Agenzia_Ansa : Il Piemonte rende Covid-free i borghi di montagna, in analogia con le isole. Lo ha confermato il governatore Albert… - MediasetTgcom24 : Covid, muore dopo la vaccinazione a Biella: aperta un'inchiesta #Coronavirus - Ansa_Piemonte : Cirio, montagne Piemonte Covid-free entro metà giugno. Vaccinazioni al via subito in 218 comuni, 110mila i vaccinab… - Ansa_Piemonte : Covid: Cirio 'incidenza cala, Alessandria presto bianca'. Sarà la prima provincia del Piemonte a diventarlo #ANSA - torinoggi : Vaccini Covid, oggi in Piemonte somministrate oltre 32mila dosi -