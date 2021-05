Boccia: “Draghi al Colle? Salvini cambia idea ogni giorno” (Di giovedì 20 maggio 2021) Su Draghi al Quirinale, Matteo Salvini “ogni giorno dice una cosa diversa dal giorno prima. Ieri mi pare l’avesse candidato lui, era lui che aveva messo una scadenza, il 3 febbraio inizia il primo scrutinio, no?”. Lo ha detto Francesco Boccia a Omnibus. “Il presidente Mattarella ha sempre detto con chiarezza che la durata del presidente della Repubblica è un settennato ed e giusto che duri sette anni -ha spiegato il responsabile Enti locali del Pd-. Se c’è un esercizio che nessuno deve fare è tirare per la giacca il presidente della Repubblica. C’è ancora tempo, c’è un autunno davanti, proviamo a fare tutti insieme le cose che il Paese ci chiede di fare, dopo le amministrative si aprirà inevitabilmente il confronto sul presidente della Repubblica”. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Sual Quirinale, Matteodice una cosa diversa dalprima. Ieri mi pare l’avesse candidato lui, era lui che aveva messo una scadenza, il 3 febbraio inizia il primo scrutinio, no?”. Lo ha detto Francescoa Omnibus. “Il presidente Mattarella ha sempre detto con chiarezza che la durata del presidente della Repubblica è un settennato ed e giusto che duri sette anni -ha spiegato il responsabile Enti locali del Pd-. Se c’è un esercizio che nessuno deve fare è tirare per la giacca il presidente della Repubblica. C’è ancora tempo, c’è un autunno davanti, proviamo a fare tutti insieme le cose che il Paese ci chiede di fare, dopo le amministrative si aprirà inevitabilmente il confronto sul presidente della Repubblica”. L'articolo proviene da Italia ...

Advertising

GFucci58 : RT @Adnkronos: Ipotesi #Draghi al Colle, Boccia vs #Salvini: 'Cambia idea ogni giorno'. - lifestyleblogit : Boccia: 'Draghi al Colle? Salvini cambia idea ogni giorno' - - ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: Ipotesi #Draghi al Colle, Boccia vs #Salvini: 'Cambia idea ogni giorno'. - Adnkronos : Ipotesi #Draghi al Colle, Boccia vs #Salvini: 'Cambia idea ogni giorno'. - fisco24_info : Boccia: 'Draghi al Colle? Salvini cambia idea ogni giorno': 'Dopo le amministrative si aprirà inevitabilmente il co… -