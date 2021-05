Arbitri, allora non ci sono speranze! Atalanta – Juventus docet (Di giovedì 20 maggio 2021) Pessina-Rabiot, ci poteva stare un rigore per l’Atalanta e sull’azione del gol della Juventus c’era un fallo di Cuadrado Dopo le tante polemiche sugli Arbitri durante il campionato in corso, continuano le ‘sfortunate’ prestazioni di qualche direttore di gara anche nella finale di Coppa Italia disputata ieri tra l’Atalanta e Juventus. La Gazzetta dello Sport dà voto 5.5 a Massa per l’arbitraggio della finale di Coppa Italia: “Al 13’ Pessina cade in area Juve dopo un contrasto con Rabiot: è il giocatore dell’Atalanta a spostare la palla, mandando fuori giri il francese, che poi finisce contro l’avversario. Un rigore che ci poteva stare, ma non chiaro ed evidente da richiedere l’intervento del Var Valeri. Al 31’ la Juve passa in vantaggio, ma sull’azione del gol c’è un fallo di Cuadrado ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 20 maggio 2021) Pessina-Rabiot, ci poteva stare un rigore per l’e sull’azione del gol dellac’era un fallo di Cuadrado Dopo le tante polemiche suglidurante il campionato in corso, continuano le ‘sfortunate’ prestazioni di qualche direttore di gara anche nella finale di Coppa Italia disputata ieri tra l’. La Gazzetta dello Sport dà voto 5.5 a Massa per l’arbitraggio della finale di Coppa Italia: “Al 13’ Pessina cade in area Juve dopo un contrasto con Rabiot: è il giocatore dell’a spostare la palla, mandando fuori giri il francese, che poi finisce contro l’avversario. Un rigore che ci poteva stare, ma non chiaro ed evidente da richiedere l’intervento del Var Valeri. Al 31’ la Juve passa in vantaggio, ma sull’azione del gol c’è un fallo di Cuadrado ...

