Valeria Marini a Supervivientes | scoppia in lacrime il giorno del suo compleanno | naufraghi furiosi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutti controanche a, l’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi. La showgirl sarda non è vista di buon occhio dai colleghie continua ad andare in nomination, ma a salvarla ci pensa sempre il pubblico. Oltre ai “baci stellari” ci sono anche le, per alcuni finte, versate neldel suo 54esimoinIn Honduras lo scorso 14 maggio la bionda showgirl ha ricevuto un regalo dalla produzione: una torta che avrebbe dovuto condividere con gli altri. Il dolce viene però mangiato dalla festeggiata e da alcuni suoi “fedelissimi”. Gli esclusi a quel punto l’hanno accusata di essere ...

Leggi anche >in lacrime a Supervivientes In Honduras lo scorso 14 maggio la bionda showgirl ha ricevuto un regalo dalla produzione: una torta che avrebbe dovuto condividere con gli ...è sempre più protagonista nel reality spagnolo Supervivientes, dove di recente è anche finita in nomination dopo essere stata salvata diverse volte dal pubblico iberico. L'ennesimo ...Riesce sempre a far parlare di se, in qualsisi contesto e in qualsiasi situazione. E Valeria Marini scoppia a piangere a Supervivientes, praticamente l’Isola ...Secondo alcuni naufraghi di Supervivientes, Valeria non rispetterebbe le regole del reality show: all'ennesima accusa, Marini scoppia in lacrime ...