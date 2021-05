(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sembrava fuori concorso, ai margini della lotta per il titolo. Lo, in estate, era considerato la terza forza del campionato, distante dal Porto e dal Benfica ,quattrodi ...

Advertising

sportli26181512 : Pedro Gonçalves e la festa dello Sporting Lisbona, campione dopo 19 anni: E’ un attaccante esterno, è nato nel 1998… - NB1_Official : RT @TheGegenPress_: ???? Inauguriamo oggi la rubrica sulle giovani promesse del calcio internazionale, andando a trattare la storia di un rag… - TheGegenPress_ : ???? Inauguriamo oggi la rubrica sulle giovani promesse del calcio internazionale, andando a trattare la storia di un… - LorenzoPTX : RT @LorenzoPTX: Reina Mario Rui, Acerbi, Musacchio, Lazzari Bakayoko, Leiva Grifo, Correa, Pedro Gonçalves Nimmermeer All. Gattuso STA ARR… - LorenzoPTX : Reina Mario Rui, Acerbi, Musacchio, Lazzari Bakayoko, Leiva Grifo, Correa, Pedro Gonçalves Nimmermeer All. Gattuso STA ARRIVANDO -

Ultime Notizie dalla rete : Pedro Gonçalves

TUTTO mercato WEB

... terzino sinistro, classe 2002, entrato nei piani del Napoli ) e qualche prestito di ottimo valore (come il terzino destroPorro , spagnolo, ventuno anni, di proprietà del Manchester City e già ...... in prestito dal City, o il bomberGoncalves acquistato dal Famalicao) o attinti da un bacino interno come il settore giovanile, che è tornato a produrre talenti purissimi - Luis Maximiliano, ...