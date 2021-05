Nuova riunione all’Onu | Usa e Ue cercano la pace

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ Ue e Usa sono in pressing per far tacere le armi nel conflitto israelo-palestinese, dopo quasi due settimane di violenze. Nonostante attualmente non si intraveda una svolta, si continua a lavorare per sciogliere i nodi della possibile tregua. È stata già convocata una. Il Vaticano Anche il Vaticano si è espresso sulla questione. Infatti, per bocca del segretario di Stato Pietro Parolin, si è detto “Impegnato a prendere qualsiasi iniziativa per arrivare al cessate il fuoco e alla ripresa del negoziato diretto”. La diplomazia europea Al termine di una videoconferenza straordinaria dei ministri degli Esteri dell’Ue, il capo della diplomazia europea Josep Borrell ha chiesto l’immediata cessazione delle violenze e l’attuazione di un cessate il fuoco. “L’obiettivo è di proteggere i civili e di ...