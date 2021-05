Napoli | serata di relax per Petagna | avvisato insieme a Sfera in una nota pizzeria

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl calciatore delAndreaieri ha preso un giorno di pausa per dedicarsi ad attività di assoluto. In mattinata si è divertito in barca con il suo amico e compagno d’affariEbbasta. Ini due si sono invece ritrovati a gustare una buona pizza da Concettina ai Tre Santi nel quartiere Sanità. Intanto ilsi prepara alla delicata sfida in casa contro il Verona. L’ultimo step del campionato per avere l’accesso alla Champions League. Una sfida delicata che gli azzurri non possono sbagliare. Il destino partenopeo questa volta dipende solo dale non dagli altri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.