(Di mercoledì 19 maggio 2021)e minimalismo confluiscono nella versione contemporanea di uno complementi d’arredo presente in (quasi) tutte le case: la. Custode di saperi e passioni, la versione “” è tra le più ricercate del momento: funzionale ma anche di grande impatto visivo. Perfetta per uno stile essenziale, è l’esatta rappresentazione di quello che sempre più si richiede ai pezzi di design: impeccabile spirito organizzativo e piacevole effetto estetico, senza eccedere nell’invadenza. In aggiunta di una richiesta sempre più diffusa: la modularità. Questa declinazione, prevede che lanon tocchi il pavimento, ma vi metta le distanze creando un effetto “sospensione”, appunto, e che vesta le pareti in modo stabile o secondo diversi assemblaggi: i ripiani possono essere utilizzati in versione indipendente o ...

Advertising

AD_italia : Libreria sospesa: tra leggerezza e funzionalità - AD Italia - BonvicinoMatteo : RT @codice_edizioni: «Al calare della sera era arrivato un po’ di fresco, ma nei polmoni di Mina l’afa era ancora sospesa in una nebbia ros… -

Ultime Notizie dalla rete : Libreria sospesa

Agenzia ANSA

Come la'Talea' di De Castelli, l'effetto a cascata si nota solo se osservata da una prospettiva diversa. Sfogliate la gallery per una raccolta di l ibrerie a sospensione di design .... scesi in piazza per invocare il ritorno della democrazia,con il colpo di stato dei ...//www.radiolombardia.it/wp - content/uploads/2021/05/- 15 - maggio - fazzini.mp3 Commenti FB AdsUniti per la manifattura: "Non promuoviamo specifici progetti, ma semplicemente chiediamo che sia riconosciuto ai cittadini lucchesi il diritto di partecipare con idee e proposte alla rinascita di una ...Uniti per la manifattura: "Chiediamo che sia riconosciuto ai cittadini lucchesi il diritto di intervenire con idee e proposte alla rinascita di una parte vitale della città" ...