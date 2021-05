Due miliardi per le frane in Calabria. Ma non si sa dove siano finiti. La Corte dei Conti verifica 12 anni di fondi statali. Un mare di soldi spesi per pagare migliaia di forestali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nell’arco di dodici anni lo Stato ha investito in Calabria quasi due miliardi di euro per salvare i boschi dagli incendi ed evitare alluvioni e frane. Larga parte di quel denaro è stata spesa per pagare un esercito di operai forestali e non è possibile sapere neppure quante risorse sono state impiegate per i singoli progetti. Ma c’è di più: le stesse attività contro il dissesto idrogeologico, fondamentali per mettere a rischio un territorio fragile, hanno avuto un andamento altalenante. A stabilirlo è stata la Corte dei Conti, al termine di un’indagine (qui il documento) sul contributo speciale alla Regione Calabria per l’attuazione di interventi straordinari in settori diversi, dalla silvicoltura alla tutela del patrimonio forestale, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nell’arco di dodicilo Stato ha investito inquasi duedi euro per salvare i boschi dagli incendi ed evitare alluvioni e. Larga parte di quel denaro è stata spesa perun esercito di operaie non è possibile sapere neppure quante risorse sono state impiegate per i singoli progetti. Ma c’è di più: le stesse attività contro il dissesto idrogeologico, fondamentali per mettere a rischio un territorio fragile, hanno avuto un andamento altalenante. A stabilirlo è stata ladei, al termine di un’indagine (qui il documento) sul contributo speciale alla Regioneper l’attuazione di interventi straordinari in settori diversi, dalla silvicoltura alla tutela del patrimonio forestale, ...

